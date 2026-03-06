Le recul d'openAI, second souffle ou bref sursis pour les agences de voyage en ligne ?
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 11:11
Alors que certains enterraient déjà les sites des voyagistes et autres sociétés de réservation en ligne, victimes de la révolution OpenAI qui promettait de pouvoir réserver via sa plateforme, un article publié hier par The Information a jeté un pavé dans la mare. Selon ce site spécialisé "dans les informations les plus importantes sur la technologie et les affaires", OpenAI aurait tout bonnement renoncé à proposer des achats directement dans ChatGPT.
Il y a à peine cinq mois, la société de Sam Altman avait dévoilé Chekout, promettant que les utilisateurs pourraient désormais effectuer des réservations sans jamais quitter la conversation. Changement de programme : "ChatGPT redirigera désormais les utilisateurs vers les applications marchandes lorsqu'ils souhaiteront effectuer un achat", assure The Information.
Ce revirement pourrait offrir un nouvel élan (ou un bref sursis) aux plateformes de réservation. Reste à savoir si un concurrent de OpenAI ne se lancera pas dans les prochains mois sur ce juteux mais complexe marché. Quoi qu'il en soit, The Information pointe "l'amateurisme" dont OpenAI a fait preuve, en revenant aussi rapidement sur sa décision, même si le projet était "certes très complexe".
Chez Bernstein, Richard Clarke considère cette nouvelle d'OpenAI comme "un facteur positivement supplémentaire pour les agences de voyage en ligne".
Dans le sillage d'Expedia et de Booking, Tripadvisor s'adjugeait 2,3% hier à New York.
