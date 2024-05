Le rallye des actions s’étend aux marchés émergents

Amundi

Baisse des marchés d'actions, progression de l'indice PMI aux Etats-Unis, diminution du prix du pétrole… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Après un début d'année mouvementé, les actions chinoises ont connu une forte hausse depuis mi-avril. Ce rebond est dû à de multiples facteurs, notamment l'intérêt croissant des investisseurs pour le secteur technologique chinois et les nouvelles mesures de soutien récemment introduites en vue de réduire les stocks de logements et de stimuler la demande. Le calendrier de ces mesures – même si elles peuvent être considérées comme conservatrices et avec un effet temporaire - est une bonne surprise pour les investisseurs.

Les marchés émergents sont relativement bon marché par rapport aux marchés développés. Les investisseurs à la recherche d'opportunités sur les marchés émergents devront évaluer à la fois la croissance économique, la demande intérieure et la géopolitique, un concept communément appelé géoéconomie.

