Le radiodiffuseur Nexstar rachète son concurrent Tegna pour 3,54 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'opération et du contexte)

Le diffuseur de télévision Nexstar Media Group NXST.O a accepté d'acquérir son petit rival Tegna

TGNA.N pour 3,54 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Le prix de 22 dollars par action représente une prime de près de 44 % par rapport au cours de clôture de Tegna le 8 août, avant l'apparition d'informations sur un accord. L'opération est évaluée à 6,2 milliards de dollars, dette comprise.

Les actions de Tegna étaient en hausse de 2,2 % à 20,48 dollars en début de marché, après avoir augmenté de plus de 20 % ce mois-ci en raison des attentes d'un rachat.

L'opération marque une nouvelle étape notable dans la consolidation en cours du secteur de la télévision aux États-Unis, alors que la télévision câblée traditionnelle s'adapte aux changements d'habitudes des consommateurs provoqués par la suppression du cordon ombilical et l'expansion rapide de la diffusion en continu.

Les transactions se sont également intensifiées dans la perspective d'un assouplissement de la réglementation sous l'administration du président américain Donald Trump.

L'opération, qui devrait être finalisée d'ici le second semestre 2026, devrait accroître la portée de Nexstar en étendant sa présence sur des marchés clés tels qu'Atlanta, Phoenix et Seattle.

Nexstar a déclaré qu'elle s'attendait à réaliser des économies annuelles nettes d'environ 300 millions de dollars grâce à cette opération.

