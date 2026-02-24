Le rachat d'Arcellx par Gilead, un pari à long terme sur la thérapie cellulaire du cancer

24 février - ** Gilead Sciences GILD.O a accepté de payer jusqu'à 7,8 milliards de dollars pour acquérir son partenaire Arcellx. Il s'agit de la transaction la plus importante depuis 2020, car Gilead cherche à renforcer sa gamme de traitements contre le cancer avec un candidat prometteur en matière de thérapie cellulaire, l'anito-cel.

TOUS LES REGARDS SE TOURNENT VERS ANITO-CEL

** Citi ("buy", PT: $156) déclare que l'opération a un sens stratégique fort, étant donné la forte probabilité d'approbation de l'anito-cel dans le myélome multiple d'ici la fin de 2026, potentiellement plus tôt, et ce qu'il considère comme un profil clinique différencié par rapport à J&J's JNJ.N Carvykti

** TD Cowen ("buy", PT: $160) déclare que l'évaluation semble raisonnable, qu'elle a du sens pour les deux parties et que la transaction devrait augmenter les bénéfices à partir de 2028; elle considère également qu'il est très probable que l'approbation de l'anito-cel en décembre soit suivie d'un lancement début 2027

** Mizuho ("surperformer", PT: $170) déclare qu'anito-cel pourrait potentiellement devenir un leader du marché du myélome multiple au fil du temps, citant un profil de sécurité plus propre que Carvykti et une efficacité qui semble comparable ou meilleure dans les comparaisons d'essais croisés

** Morningstar (juste valeur: $131) dit qu'il modélise maintenant environ 4 milliards de dollars de ventes annuelles d'anito-cel d'ici la dixième année, mais ajoute que la concurrence pourrait limiter l'expansion d'une utilisation plus précoce