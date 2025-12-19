Le prototype de "voiture volante" Eve d'Embraer effectue son premier vol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Eve EVEX.N , l'unité d'aviation électrique d'Embraer EMBJ3.SA , a déclaré vendredi que son prototype de "voiture volante" **à l'échelle réelle** avait effectué son premier vol, marquant ainsi une étape clé vers la certification.

Eve fait partie des entreprises qui développent des avions à batterie capables de décoller et d'atterrir verticalement pour de courts trajets urbains, un secteur que les analystes considèrent comme crucial pour la croissance future d'Embraer.

La société, qui a enregistré près de 3 000 précommandes pour son avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) en avance sur la production, prévoit une certification de type, les premières livraisons et l'entrée en service en 2027, soit un an plus tard que prévu initialement.

Le vol inaugural à l'usine Embraer de Gaviao Peixoto donne le coup d'envoi de la phase d'essais en vol d'Eve, des "centaines de vols" étant prévus l'année prochaine pour soutenir la certification.

**L'essai** a permis de valider l'architecture de l'appareil, les commandes de vol électriques et la propulsion intégrée, a indiqué Eve. Le calendrier **était** conforme au plan précédemment annoncé pour réaliser le premier vol fin 2025 ou début 2026.

"Le prototype s'est comporté comme prévu par nos modèles", a déclaré Luiz Valentini, directeur de la technologie d'Eve. "Grâce à ces données, nous allons élargir l'enveloppe et progresser vers la transition vers le **vol en mode avion** d'une manière disciplinée."

Eve prévoit de construire six prototypes conformes pour la campagne d'essais.

Le directeur de l'ANAC, l'autorité brésilienne de régulation de l'aviation civile, a déclaré à Reuters en début d'année qu'il considérait 2027 comme le délai réaliste pour la certification de l'aéronef, qu'il a décrit comme la priorité absolue de l'autorité de régulation.

Eve a fait ses débuts à la Bourse de New York en 2022 et a levé cette année des fonds supplémentaires auprès de la banque de développement brésilienne BNDES et d'Embraer. Parmi les autres investisseurs figurent United Airlines UAL.O , BAE Systems BAES.L , Nidec 6594.T , Thales TCFP.PA et Acciona

ANA.MC .