 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prototype de "voiture volante" Eve d'Embraer effectue son premier vol
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Eve EVEX.N , l'unité d'aviation électrique d'Embraer EMBJ3.SA , a déclaré vendredi que son prototype de "voiture volante" **à l'échelle réelle** avait effectué son premier vol, marquant ainsi une étape clé vers la certification.

Eve fait partie des entreprises qui développent des avions à batterie capables de décoller et d'atterrir verticalement pour de courts trajets urbains, un secteur que les analystes considèrent comme crucial pour la croissance future d'Embraer.

La société, qui a enregistré près de 3 000 précommandes pour son avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) en avance sur la production, prévoit une certification de type, les premières livraisons et l'entrée en service en 2027, soit un an plus tard que prévu initialement.

Le vol inaugural à l'usine Embraer de Gaviao Peixoto donne le coup d'envoi de la phase d'essais en vol d'Eve, des "centaines de vols" étant prévus l'année prochaine pour soutenir la certification.

**L'essai** a permis de valider l'architecture de l'appareil, les commandes de vol électriques et la propulsion intégrée, a indiqué Eve. Le calendrier **était** conforme au plan précédemment annoncé pour réaliser le premier vol fin 2025 ou début 2026.

"Le prototype s'est comporté comme prévu par nos modèles", a déclaré Luiz Valentini, directeur de la technologie d'Eve. "Grâce à ces données, nous allons élargir l'enveloppe et progresser vers la transition vers le **vol en mode avion** d'une manière disciplinée."

Eve prévoit de construire six prototypes conformes pour la campagne d'essais.

Le directeur de l'ANAC, l'autorité brésilienne de régulation de l'aviation civile, a déclaré à Reuters en début d'année qu'il considérait 2027 comme le délai réaliste pour la certification de l'aéronef, qu'il a décrit comme la priorité absolue de l'autorité de régulation.

Eve a fait ses débuts à la Bourse de New York en 2022 et a levé cette année des fonds supplémentaires auprès de la banque de développement brésilienne BNDES et d'Embraer. Parmi les autres investisseurs figurent United Airlines UAL.O , BAE Systems BAES.L , Nidec 6594.T , Thales TCFP.PA et Acciona

ANA.MC .

Valeurs associées

ACCIONA
170,3000 EUR Sibe +0,24%
BAE SYSTEMS
1 720,250 GBX LSE +0,28%
EVE HOLDING
4,825 USD NYSE +5,23%
NIDEC
11,200 EUR Tradegate +1,73%
THALES
229,4000 EUR Euronext Paris -0,78%
UNITED AIRLINES
112,8800 USD NASDAQ +0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank