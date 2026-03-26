Le projet pilote publicitaire d'OpenAI aux États-Unis dépasse les 100 millions de dollars de revenus annualisés en six semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet pilote de publicité ChatGPT d'OpenAI aux Etats-Unis a franchi la barre des 100 millions de dollars de revenus annualisés six semaines après son lancement, a déclaré jeudi un porte-parole de l'entreprise, soulignant la forte demande initiale pour l'activité publicitaire naissante de la startup d'IA.

OpenAI, dirigée par Sam Altman, avait annoncé en janvier qu'elle commencerait à diffuser des publicités dans ChatGPT auprès de certains utilisateurs américains, intensifiant ainsi ses efforts pour générer des revenus à partir du chatbot d'IA afin de financer les coûts élevés de développement de la technologie. Les publicités devaient être testées auprès d'utilisateurs de la version gratuite de l'entreprise et de la version Go, moins chère.

Les publicités sont distinctes des réponses générées par ChatGPT et n'influencent pas ses résultats. Les conversations des utilisateurs ne sont pas partagées avec les spécialistes du marketing, a déclaré l'entreprise à l'époque.

Alors qu'environ 85 % des utilisateurs sont actuellement autorisés à voir des publicités, moins de 20 % d'entre eux en voient quotidiennement, ce qui laisse une marge de manœuvre considérable pour accroître la monétisation des publicités au sein du pool d'utilisateurs existant, a déclaré le porte-parole.

"Nous n'observons aucun impact sur les indicateurs de confiance des consommateurs, de faibles taux de rejet des publicités et des améliorations continues de la pertinence des publicités au fur et à mesure que nous apprenons des retours", a déclaré OpenAI.

L'entreprise prévoit d'étendre le test à l'échelle mondiale à d'autres pays dans les semaines à venir, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.

OpenAI s'est maintenant étendu à plus de 600 annonceurs, et près de 80 % des petites et moyennes entreprises ont manifesté leur intérêt pour les annonces de ChatGPT, a déclaré le porte-parole.

Le fabricant de ChatGPT s'apprête à lancer en avril des fonctionnalités de libre-service pour les annonceurs afin d'élargir l'accès et de stimuler la croissance.

David Dugan, ancien dirigeant de Meta META.O ads, a été nommé en début de semaine à la tête de l'équipe chargée des solutions publicitaires mondiales d'OpenAI.

Les analystes ont déclaré que les publicités pourraient débloquer un flux de revenus important à partir de millions d'utilisateurs de ChatGPT, mais cette décision pourrait irriter certains clients et nuire à la confiance dans le produit.