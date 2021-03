Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu.



Nantes, FRANCE le 15 mars 2021, 17h45 - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd'hui que son projet PhagoPROD financé en partie par la Commission Européenne fait l'objet d'une publication dans le magazine CORBIS consultable en cliquant sur ce lien.



CORBIS est le magazine de la Commission Européenne qui met en exergue les projets de recherche et développement les plus stratégiques financés par l'Union Européenne (UE).



PhagoPROD est un des pans constitutifs du développement de Pherecydes Pharma bénéficiant des financements Horizon 20/20 qui permet à la société de mettre en place tous les procédés de production nécessaires à la production de phages selon les Bonnes Pratiques de Production (BPF). Ces phages de haute qualité pharmaceutique sont nécessaires au démarrage des essais cliniques et à leur mise à disposition auprès du corps médical dans le cadre des Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU). Ce projet financé pour un montant de 2,4 M€ par l'UE a été initié fin 2018 et amendé en 2020.