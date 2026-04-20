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Le programme de chasseur européen SCAF à nouveau dans l'impasse
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 07:19

Les efforts de médiation engagés pour sortir de l'impasse le programme de système de combat aérien du futur (SCAF) n'ont pas abouti, a révélé samedi le Handelsblatt. Malgré cet échec, une intervention politique de haut niveau reste envisageable pour tenter de sauver ce projet fragilisé par de profondes divergences industrielles.

D'après des informations concordantes, les médiateurs français et allemand doivent désormais remettre séparément leurs conclusions, sans être parvenus à rapprocher les positions des industriels. Une source proche des discussions indique même que le médiateur allemand devrait conclure à l'impossibilité de développer un avion de combat commun. Au coeur du blocage, un différend persistant entre Dassault Aviation et Airbus, ce dernier représentant les intérêts allemands et espagnols, sur la gouvernance et le partage des responsabilités au sein du programme, estimé à 100 milliards d'euros.

Face à cette crise, les dirigeants politiques pourraient encore tenter de reprendre la main. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit prêt à agir pour débloquer la situation, alors qu'une échéance avait été fixée à la mi-avril pour parvenir à un accord. Le PDG de Dassault, Eric Trappier, avait pour sa part averti que le projet serait "mort" sans évolution de la position d'Airbus. En parallèle, des scénarios alternatifs émergent, évoquant l'abandon de l'avion piloté au profit d'une coopération renforcée sur les logiciels, les systèmes de données et les drones. Une rencontre entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron, prévue lors d'un sommet européen à Chypre, pourrait s'avérer décisive pour l'avenir du SCAF.

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