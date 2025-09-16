Le procureur général du Texas enquête sur les conseillers en procuration Glass Lewis et ISS dans le contexte de la crise de l'ESG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a lancé mardi une enquête sur les sociétés de conseil en vote par procuration Glass Lewis et Institutional Shareholder Services (ISS), alléguant qu'elles pourraient avoir induit en erreur les investisseurs institutionnels et les entreprises publiques.

Glass Lewis et ISS, les deux plus grandes sociétés américaines de conseil en matière de procuration, analysent les propositions des actionnaires et les questions de gouvernance d'entreprise et émettent des recommandations de vote à l'intention des investisseurs institutionnels avant les assemblées annuelles.

Leurs conseils peuvent influencer les votes sur les élections au conseil d'administration, la rémunération des dirigeants et les résolutions environnementales ou sociales.

Glass Lewis et ISS n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

"Les conseillers en matière de procurations jouent un rôle considérable dans l'élaboration des décisions de gouvernance d'entreprise dans notre pays, affectant des dizaines de milliards de dollars", a déclaré Ken Paxton dans un communiqué.

Il a indiqué que son bureau avait adressé des demandes d'enquête civile aux deux sociétés afin de déterminer si elles avaient enfreint les lois texanes sur la protection des consommateurs, notamment les règles relatives à la divulgation de faits importants.

LA POUSSÉE RÉPUBLICAINE CONTRE L'ESG

L 'enquête s'inscrit dans le cadre d'une campagne républicaine plus large contre l'ESG, ses détracteurs estimant que les entreprises devraient donner la priorité au rendement pour les actionnaires plutôt qu'aux objectifs sociaux ou environnementaux .

Cette année, plusieurs entreprises ont réduit ou mis fin aux programmes de diversité, d'équité et d'inclusion , le président Donald Trump ayant fait de l'élimination de ces programmes une priorité.

Le Texas a été à l'avant-garde de ce mouvement de protestation. En août, un juge fédéral a délivré à une injonction préliminaire empêchant l'État dirigé par les Républicains d'appliquer une loi d'État inédite qui empêche Glass Lewis et ISS de conseiller les actionnaires sur les pratiques ESG.

Ces deux sociétés sont depuis longtemps critiquées pour leurs recommandations de vote influentes, traditionnellement formulées par des dirigeants d'entreprise , mais leurs conseils restent largement utilisés par les investisseurs institutionnels.

Leurs partisans affirment que ces conseillers aident les investisseurs à s'y retrouver dans les questions complexes de gouvernance, à distiller des documents volumineux et à renforcer la responsabilité des conseils d'administration des entreprises.