Le procureur général du Texas enquête sur les conseillers en procuration Glass Lewis et ISS dans le contexte de la crise de l'ESG

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a ouvert mardi une enquête sur les sociétés de conseil en matière de procurations Glass Lewis et Institutional Shareholder Services, alléguant qu'elles pourraient avoir induit en erreur les investisseurs institutionnels et les entreprises publiques.

Glass Lewis et ISS, les deux plus grandes sociétés américaines de conseil en matière de procuration, analysent les propositions des actionnaires et les questions de gouvernance d'entreprise et fournissent des recommandations de vote aux investisseurs institutionnels avant les assemblées annuelles.

Leurs conseils peuvent influencer les votes sur les élections au conseil d'administration, la rémunération des dirigeants et les résolutions environnementales ou sociales.

"Les conseillers en matière de procurations jouent un rôle considérable dans la prise de décisions en matière de gouvernance d'entreprise dans notre pays, affectant des dizaines de milliards de dollars", a déclaré Ken Paxton dans un communiqué.

Il a ajouté que son bureau avait adressé des demandes d'enquête civile aux deux sociétés afin de déterminer si elles avaient enfreint les lois texanes sur la protection des consommateurs, notamment les règles relatives à la divulgation de faits importants.

"Le communiqué de presse du procureur général Paxton présente de manière erronée les conseils et les pratiques commerciales de Glass Lewis", a déclaré un porte-parole de Glass Lewis à Reuters, ajoutant que le cabinet fournit des conseils à des "investisseurs institutionnels très sophistiqués."

"Nos clients ne sont en aucun cas induits en erreur."

ISS n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

POUSSÉE RÉPUBLICAINE CONTRE L'ESG

L'enquête s'inscrit dans le cadre d'une campagne républicaine plus large contre l'ESG, ses détracteurs estimant que les entreprises devraient donner la priorité au rendement des actionnaires plutôt qu'aux objectifs sociaux ou environnementaux.

Cette année, plusieurs entreprises ont réduit ou mis fin aux programmes de diversité, d'équité et d'inclusion , le président américain Donald Trump ayant fait de l'élimination de ces programmes une priorité.

Le Texas a été à l'avant-garde de cette réaction. En août, un juge fédéral a délivré une injonction préliminaire empêchant l'État dirigé par les Républicains d'appliquer une loi d'État inédite empêchant Glass Lewis et ISS de conseiller les actionnaires sur les pratiques ESG.

"En effet, un tribunal fédéral du Texas a interdit au procureur général de s'en prendre à Glass Lewis pour son discours protégé par la Constitution", a ajouté le porte-parole de Glass Lewis.

Les deux sociétés ont longtemps été critiquées pour leurs recommandations de vote influentes, traditionnellement formulées par des dirigeants d'entreprise , mais leurs conseils restent largement utilisés par les investisseurs institutionnels.

Leurs partisans affirment que ces conseillers aident les investisseurs à s'y retrouver dans les questions complexes de gouvernance, qu'ils distillent des documents volumineux et qu'ils renforcent la responsabilité des conseils d'administration des entreprises.