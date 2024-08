Le prix des céréales baisse en juillet

(AOF) - L'Indice FAO des prix des céréales a affiché une valeur moyenne de 110,8 points en juillet, soit une baisse de 4,4 points (3,8%) par rapport au mois de juin et 15,1 points (12%) de moins que sa valeur de juillet 2023. Les prix mondiaux à l'exportation de toutes les principales céréales ont enregistré leur deuxième recul mensuel consécutif.

L'accroissement des disponibilités saisonnières dû au fait que les récoltes de blé d'hiver sont en cours dans l'hémisphère Nord et les conditions généralement favorables au Canada et aux États-Unis d'Amérique, qui laissent présager d'abondantes récoltes de blé de printemps, ont continué de tirer vers le bas les prix internationaux du blé.

La forte concurrence entre les exportateurs et la faiblesse de la demande mondiale ont également pesé sur les prix du blé.

En outre, la pression saisonnière a fait baisser les prix à l'exportation du maïs. En Argentine et au Brésil, les récoltes ont progressé plus rapidement que l'an dernier, tandis que l'évaluation des conditions de culture aux États-Unis d'Amérique est restée supérieure à celle de l'année dernière et aux niveaux moyens.

Parmi les autres céréales secondaires, les prix mondiaux de l'orge et du sorgho ont eux aussi diminué en juillet.

L'indice FAO des prix de tous les types de riz a reculé de 2,4% en juillet, car les activités commerciales ont été globalement calmes, ce qui a fait baisser les cours de l'Indica et du Japonica.