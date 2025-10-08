 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 046,26
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le principal actionnaire de Dayforce envisage de voter contre le projet de rachat par Thoma Bravo
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le principal actionnaire de Dayforce, T. Rowe Price Associates, a déclaré mercredi qu'il avait l'intention de voter contre le projet d'acquisition de la société de logiciels RH par Thoma Bravo pour un montant de 12,3 milliards de dollars.

T. Rowe a déclaré que l'action Dayforce a été mise sous pression par un "pessimisme à court terme mal placé" sur le secteur et par la focalisation des investisseurs sur des mesures qui ne reflètent pas la force sous-jacente de l'entreprise. Le gestionnaire d'actifs détient une participation de 15,7 % dans Dayforce, selon les données compilées par LSEG.

Thoma Bravo avait accepté d'acheter Dayforce en août afin de renforcer son portefeuille de logiciels.

Dayforce et Thoma Bravo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DAYFORCE
68,980 USD NYSE -0,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank