Le principal actionnaire de Dayforce envisage de voter contre le projet de rachat par Thoma Bravo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le principal actionnaire de Dayforce, T. Rowe Price Associates, a déclaré mercredi qu'il avait l'intention de voter contre le projet d'acquisition de la société de logiciels RH par Thoma Bravo pour un montant de 12,3 milliards de dollars.

T. Rowe a déclaré que l'action Dayforce a été mise sous pression par un "pessimisme à court terme mal placé" sur le secteur et par la focalisation des investisseurs sur des mesures qui ne reflètent pas la force sous-jacente de l'entreprise. Le gestionnaire d'actifs détient une participation de 15,7 % dans Dayforce, selon les données compilées par LSEG.

Thoma Bravo avait accepté d'acheter Dayforce en août afin de renforcer son portefeuille de logiciels.

Dayforce et Thoma Bravo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.