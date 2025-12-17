Le prêteur hypothécaire UWM Holdings rachète Two Harbors Investment dans le cadre d'une opération de 1,3 milliard de dollars

LeprêteurUWM Holdings UWMC.N a déclaré mercredi qu'il allait acheter le fonds d'investissement immobilier Two Harbors Investment TWO.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, soulignant ainsi la consolidation du secteur hypothécaire américain.

Dans le cadre de cette opération, les actionnaires de Two Harbors recevront un ratio d'échange fixe de 2,3328 actions de classe A d'UWM pour chaque action ordinaire.

Cela représente une valeur de 11,94 dollars par action et une prime d'environ 21 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de Two Harbors, sur la base du cours de clôture de l'UWM le 16 décembre, ont indiqué les deux sociétés.

Les actions d'UWM ont chuté de 5,3 % à 4,87 dollars dans la matinée, tandis que les actions de Two Harbors Investment ont bondi de 11,8 % à 11,11 dollars.

La transaction intervient alors que les prêteurs hypothécaires recherchent une plus grande envergure et des revenus plus stables après une période prolongée de taux d'intérêt constamment élevés qui a réduit l'activité de refinancement, ralenti les prêts et pesé sur les bénéfices du secteur.

Les taux hypothécaires ont baissé depuis le début de l'année, mais cette baisse a été compensée par un marché du travail morose en raison de la répression de l'immigration du président américain Donald Trump.

"L'échelle est devenue plus importante que jamais dans le secteur hypothécaire", a déclaré Bill Greenberg, directeur général de TWO Harbors.

À l'issue de l'opération, les actionnaires d'UWM détiendront environ 87 % de la société combinée sur une base entièrement diluée, tandis que les actionnaires de Two Harbors détiendront les 13 % restants.

Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction à l'unanimité.

L'UWM a déclaré que l'acquisition générerait environ 150 millions de dollars de synergies annuelles en termes de coûts et de revenus.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorités de régulation.

BofA Securities et Greenhill conseillent l'UWM, tandis que Houlihan Lokey conseille Two Harbors.