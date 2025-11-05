 Aller au contenu principal
Le président Trump et Eli Lilly annonceront jeudi une baisse du prix des médicaments amaigrissants, selon CBS
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump devrait annoncer jeudi un accord avec des représentants d'Eli Lilly LLY.N et de Novo Nordisk NOVOb.CO réduisant le prix des médicaments amaigrissants à 150 dollars par mois dans certains cas, a rapporté mercredi CBS, citant des sources.

