Le président sortant Andrzej Duda réélu en Pologne

VARSOVIE, 13 juillet (Reuters) - Le chef de l'Etat sortant Andrzej Duda a remporté l'élection présidentielle en Pologne avec 51,2% des voix au deuxième tour, montrent lundi les résultats de la quasi-totalité des bureaux de vote, une courte victoire qui devrait permettre au gouvernement du Parti Droit et Justice (PiS) de poursuivre la mise en oeuvre de son programme conservateur. Ces résultats se basent sur 99,97% des bureaux de vote et le chef de la commission électorale a déclaré au cours d'une conférence de presse que le décompte des derniers bulletins ne modifierait pas l'issue du scrutin. Le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, candidat de la Plateforme civique (PO), principale formation d'opposition, a recueilli 48,8% des voix lors du second tour organisé dimanche. (Marcin Goclowski et Pawel Florkiewicz version française Bertrand Boucey)

