Le président kosovar s'est entretenu avec les procureurs à La Haye

LA HAYE, 14 juillet (Reuters) - Le président kosovar Hashim Thaçi est arrivé lundi à La Haye, aux Pays-Bas, pour rencontrer les procureurs qui l'ont inculpé le mois dernier pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés pendant l'insurrection de 1998-2000. Avant d'entrer dans le Bureau du procureur spécial sur le Kosovo (SPO) chargé d'établir si des crimes de guerre ont été commis durant l'insurrection ayant abouti à l'indépendance du Kosovo, Thaçi a déclaré aux journalistes qu'il défendait la "vérité, la réconciliation et la paix". "Personne ne peut réécrire l'histoire. C'est le prix que l'on paye pour la liberté", a-t-il ajouté. Le président kosovar a accepté la semaine dernière l'invitation de la cour pour discuter des accusations le visant, qu'il avait préalablement niées. En quittant le bâtiment lundi soir, Thaçi a fait savoir que les discussions se poursuivraient mardi. (Stephanie van den Berg; version française Jean Terzian)

