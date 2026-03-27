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Le président du conseil d'administration d'AB InBev se retirera fin avril
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:50

Anheuser-Busch InBev a annoncé vendredi le prochain départ du président de son conseil d'administration, Martin Barrington, en poste depuis sept ans et désormais largement concerné par la limite d'âge établie par le groupe brassicole.

Dans un communiqué, le propriétaire des marques Budweiser, Corona et Stella Artois précise que l'homme d'affaires américain, ancien PDG du cigarettier Altria, avait déjà prolongé son mandat de président à deux reprises au-delà de l'âge limite fixé à 70 ans.

Aujourd'hui âgé de 72 ans, il quittera ses fonctions à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 29 avril. Martin Barrington siégeait au conseil d'administration depuis 2016 et en assurait la présidence depuis 2019.

AB InBev précise qu'il compte nommer un nouveau président "en temps voulu", en tenant compte de l'avis des nouveaux administrateurs.

Altria maintient son influence au conseil

Afin de pallier le départ de Barrington, le brasseur prévoit de nommer au poste d'administrateur vacant William Gifford Jr., l'actuel directeur général d'Altria Group, qui avait déjà occupé le poste d'administrateur d'AB InBev par le passé.

Depuis 2016 et l'acquisition de SABMiller par AB InBev, Altria est l'un des plus gros actionnaires du groupe, avec une participation de 6,4 % au capital.

À la Bourse de Bruxelles, l'action du numéro un de la bière cédait 1,1% à la suite de ces annonces, contre un repli de 0,3 % pour l'indice BEL 20.

Le titre gagne toutefois 7,5% depuis le début de l'année, porté par les perspectives d'accélération de la croissance et la promesse d'une amélioration de la distribution de dividendes aux actionnaires.

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