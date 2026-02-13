 Aller au contenu principal
Le président déclare que c'est aux entreprises taïwanaises de décider de leurs investissements aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 05:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Il appartient aux entreprises de décider où dépenser au mieux les 250 milliards de dollars que Taïwan s'est engagé à investir aux États-Unis, mais leur plus grande capacité de production restera dans le pays, a déclaré le président Lai Ching-te vendredi.

Les représentants de l'administration Trump ont signé jeudi un accord commercial réciproque définitif qui confirme un taux de droits de douane américain de 15 % pour les importations en provenance de Taïwan, tout en engageant Taïwan à respecter un calendrier d'élimination ou d'abaissement des droits de douane sur la quasi-totalité des produits américains.

Les grandes lignes de l'accord conclu le mois dernier comprenaient l'engagement de Taïwan à investir 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis, dont 100 milliards de dollars déjà engagés par Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp 2330.TW .

M. Lai a déclaré que lorsqu'il a pris ses fonctions il y a deux ans, son message était que la stratégie économique nationale de Taïwan consistait à se positionner à l'échelle mondiale et à vendre au monde entier.

"Ce cycle de négociations tarifaires est également une opportunité très importante. Son objectif est précisément de permettre à nos industries de se mondialiser", a-t-il déclaré à la presse, lorsqu'on lui a demandé si les investissements de TSMC aux États-Unis risquaient de vider l'industrie taïwanaise de sa substance.

"Qu'il s'agisse de TSMC ou d'autres entreprises, tant que leurs centres de recherche et de développement se trouvent à Taïwan, que leurs processus de fabrication avancés se trouvent à Taïwan et que leur plus grande capacité de production se trouve à Taïwan, Taïwan peut continuer à se développer régulièrement", a ajouté M. Lai.

Le gouvernement respecte les décisions d'investissement des entreprises.

"Cela inclut nos négociations avec les États-Unis cette fois-ci: bien sûr, les 250 milliards de dollars d'investissement se réfèrent aux décisions d'investissement volontaires des entreprises".

TSMC, qui investit au total 165 milliards de dollars dans l'État américain de l'Arizona pour y construire des usines, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'entreprise, principal producteur mondial de puces avancées alimentant la tendance à l'IA, a indiqué le mois dernier que d'autres capacités de production aux États-Unis étaient en cours de préparation.

Valeurs associées

TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
