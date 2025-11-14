Le président de Novo Nordisk vante l'avenir de l'OTC pour Wegovy, alors que l'investisseur principal resserre son emprise

Novo Nordisk remplace le président du conseil d'administration et des membres indépendants

La fondation Novo Nordisk, actionnaire de contrôle, gagne en puissance

Le président de la fondation, M. Sorensen, devient président du conseil d'administration de Novo Nordisk

M. Sorensen souhaite renforcer l'expérience du conseil d'administration dans le domaine pharmaceutique et des médicaments en vente libre

Sorensen prévoit de se retirer dans 2 ou 3 ans pour garantir son indépendance

Le nouveau président du fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO , Lars Rebien Sorensen, a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'améliorer l'expérience du conseil d'administration en matière de produits pharmaceutiques et de médicaments en vente libre, à la suite d'un remaniement du conseil d'administration lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires. Le remaniement, conclu vendredi, a donné un pouvoir sans précédent à la Fondation Novo Nordisk, suscitant des protestations de la part de certains investisseurs minoritaires pour des questions de gouvernance . La fondation détient 77 % des droits de vote de Novo, alors qu'elle ne possède qu'environ 28 % de son capital social.

Lars Rebien Sorensen, qui préside la fondation, a été nommé président de Novo Nordisk au cours de la réunion, ce qui lui confère un double rôle sans précédent dans l'histoire de l'entreprise et suscite des inquiétudes quant à l'accumulation d'un pouvoir trop important.

« J'aimerais me rendre superflu le plus rapidement possible », a déclaré Lars Rebien Sorensen, ancien directeur général de Novo Nordisk, ajoutant que la fondation recommencerait à fonctionner sans lien de dépendance avec l'entreprise une fois que son successeur sera élu. Il prévoit de ne pas rester à ce poste plus de 2 ou 3 ans, a-t-il précisé.

La restructuration fait suite à la démission abrupte, le mois dernier, de l'ancien président Helge Lund et d'autres membres indépendants du conseil d'administration, qui se sont retirés en raison de désaccords avec la fondation sur les principes de gouvernance. Lars Rebien Sorensen a déclaré que la fondation souhaitait des changements plus importants afin de stabiliser l'entreprise et d'assurer sa croissance à long terme.

Bien que le nouveau conseil d'administration ait été approuvé à plus de 90 % lors de la réunion, certains actionnaires minoritaires importants ont protesté ou se sont abstenus, craignant une consolidation excessive du pouvoir de décision dans le cadre du double rôle de Lars Rebien Sorensen.

CONCENTRATION SUR LES MODÈLES PHARMACEUTIQUES ET DE CONSOMMATION

Lars Rebien Sorensen a souligné qu'il souhaitait recruter des membres du conseil d'administration ayant une expérience récente dans le domaine pharmaceutique ou des médicaments en vente libre (OTC), en particulier dans la mesure où la société s'oriente vers un modèle de paiement direct au consommateur.

« Nous aimerions renforcer le conseil d'administration en l'enrichissant de membres possédant certaines qualifications, de préférence avec une expérience récente dans le domaine pharmaceutique, peut-être même dans celui des médicaments en vente libre », a-t-il déclaré.

L'entreprise a été confrontée à des défis, notamment le ralentissement de la croissance des ventes de Wegovy, son médicament vedette contre l'obésité qui, l'année dernière, a permis à Novo Nordisk de devenir l'entreprise la plus précieuse d'Europe.

La concurrence d'Eli Lilly LLY.N et des pharmacies de préparation, associée à des contraintes d'approvisionnement, a érodé l'avantage de Novo Nordisk sur le marché de la perte de poids. Lars Rebien Sorensen a reproché à l'ancien conseil d'administration de ne pas avoir agi assez rapidement pour enrayer le déclin de son marché clé, les États-Unis. Il a fait pression au cours de l'été pour accélérer la nomination d'un nouveau directeur général , Mike Doustdar, qui est à la tête d'une série de licenciements sévères à l'échelle mondiale, et s'est engagé dans une guerre d'enchères spectaculaire pour Metsera, bien qu'il ait perdu au profit de Pfizer.

"Le nouveau Novo est plus brut. Toute l'exécution qui a fait défaut pendant de nombreuses années se produit maintenant en un rien de temps, et nous devrions probablement nous attendre à davantage", a déclaré Lars Hytting, responsable du négoce chez ArthaScope, basé au Danemark, qui détient des actions de Novo.

Le double rôle de Lars Rebien Sorensen est considéré comme un test du modèle de fondation-propriété conçu pour assurer la stabilité et utilisé par d'autres grandes entreprises danoises telles que Maersk et Carlsberg.