Le président de la FCC déclare qu'aucune décision n'a été prise quant à la levée du plafond de propriété des stations de télévision locales

Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr , a déclaré mardi que la Commission n'avait pris aucune décision quant à la levée du plafond actuel sur la propriété des stations de télévision, nécessaire pour permettre à Nexstar Media de fusionner avec son rival plus petit, Tegna.

L'acquisition de Tegna TGNA.N élargirait la présence de Nexstar NXST.O en couvrant 80 % des foyers TV dans des zones géographiques clés, bien que les sociétés n'aient pas encore formellement déposé une demande d'approbation auprès de la FCC après avoir annoncé la transaction de 3,54 milliards de dollars au mois d'août.

"Je n'ai pas pris de décision finale dans cette procédure", a déclaré M. Carr aux journalistes après une réunion mensuelle de la FCC. "Nous sommes toujours en train d'examiner le dossier."

Les règles actuelles de la FCC interdisent à une société de posséder des stations de télévision qui atteignent plus de 39 % des foyers américains abonnés à la télévision, mais les stations dont les signaux hertziens sont plus faibles peuvent être partiellement prises en compte dans le plafond de propriété d'une société.

M. Carr a déclaré qu'il pensait que le plafond pouvait être révisé par la Commission sans l'approbation du Congrès, bien que la commissaire démocrate Anna Gomez ait déclaré qu'elle ne pensait pas que la Commission disposait de cette autorité.

En août, la National Association of Broadcasters et de grandes entreprises ont demandé à la FCC d'abroger sa règle de propriété nationale en matière de télévision, vieille de 85 ans, qui, selon eux, "empêche injustement les radiodiffuseurs" d'atteindre plus de 39 % du nombre total de foyers équipés de téléviseurs dans le pays.

Selon eux, cette règle "empêche les stations locales d'atteindre l'échelle nécessaire pour concurrencer les géants mondiaux de la technologie et du streaming tels que Google/YouTube, Amazon, Meta et Netflix - dont aucun n'est soumis à des restrictions similaires."

La semaine dernière, le représentant démocrate Joe Neguse et le sénateur Michael Bennet du Colorado ont exhorté M. Carr à ne pas lever le plafond et à rejeter la fusion, affirmant que la société combinée contrôlerait 265 stations dans 44 États.

"Le plafond de propriété des radiodiffuseurs nationaux favorise la concurrence et incite les stations à maintenir l'activité des salles de presse locales et à conserver les emplois journalistiques locaux", ont-ils écrit dans une lettre adressée à M. Carr.

Tegna et Nexstar n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.