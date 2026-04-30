Le président de la FCC affirme que la Maison Blanche ne lui a pas fait pression pour qu'il ouvre un réexamen des licences de Disney

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications a nié jeudi que la Maison Blanche ait fait pression sur lui pour qu'il lance un réexamen anticipé des licences des huit chaînes de télévision ABC appartenant à Disney DIS.N .

Ces réexamens, très inhabituels, ont été annoncés au lendemain de l'appel lancé par le président Donald Trump à ABC pour que la chaîne licencie l'animateur de l'émission de fin de soirée Jimmy Kimmel.

"C'est une décision que nous avons prise au sein même de cette institution", a déclaré le président de la FCC, Brendan Carr, ajoutant qu'"il n'y a eu aucune pression de l'extérieur... Il n'y a eu aucune demande d'intervention de l'agence émanant de l'extérieur".

M. Carr a précisé que cet examen avait été motivé par les pratiques de Disney et d'ABC en matière de diversité, et non par les contenus diffusés. "La FCC ne doit pas jouer le rôle de police de la parole", a déclaré M. Carr.

M. Carr a ouvert une enquête en mars 2025 sur les pratiques de Disney en matière de diversité et a déclaré que Disney avait soumis la semaine dernière des documents dans le cadre de cette enquête qu’il jugeait insuffisants. Il a également indiqué qu’il prévoyait d’ouvrir un autre réexamen anticipé et a refusé de dire si un examen similaire des pratiques de diversité chez Comcast et NBC pourrait conduire à un réexamen anticipé dans ces entreprises.

Anna Gomez, commissaire démocrate à la FCC, a déclaré que le litige concernant la licence de Disney pourrait prendre des années avant d’être résolu. Elle a ajouté que la question de la diversité était clairement un prétexte.

"Cela devrait servir de leçon à toutes les entreprises médiatiques qui nous regardent: capituler ne signifie pas être protégé. Cette administration reviendra sans cesse, en exigeant toujours plus. La seule réponse est de se lever, de riposter et de défendre le Premier Amendement", a déclaré Mme Gomez.

Le 23 avril, Kimmel, dont l’émission de fin de soirée est diffusée sur ABC (filiale de Disney), a parodié le dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison Blanche, plaisantant sur le fait que la Première dame Melania Trump avait "l’éclat d’une veuve en attente".

Cette blague a été faite trois jours avant le dîner officiel en tenue de soirée, célébrant la liberté de la presse et la liberté d’expression, à Washington. Le président et la première dame ont dû quitter précipitamment le dîner à la suite d’une tentative d’assassinat. Kimmel a déclaré lundi que la remarque sur la "veuve en attente" "était manifestement une plaisanterie sur leur différence d’âge", qui avait été mal interprétée . Trump aura 80 ans en juin, et son épouse a fêté ses 56 ans ce mois-ci.

"Il ne s'agissait en aucun cas d'un appel à l'assassinat", a déclaré Kimmel.