Le président argentin Milei rencontrera le directeur général de JPMorgan, Dimon, cette semaine

par Nupur Anand et Walter Bianchi

Le président argentin Javier Milei rencontrera le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N Jamie Dimon à Buenos Aires cette semaine, selon trois sources informées du dossier. Milei participera vendredi à une conférence organisée par la plus grande banque américaine pour les cadres des banques et de l'industrie, y compris les clients venant d'autres pays d'Amérique latine, selon les sources. La rencontre entre Dimon et Milei s'inscrit dans le cadre d'une visite programmée de JPMorgan au cours de laquelle son conseil international se réunira également à Buenos Aires, a déclaré l'une des sources.

Bloomberg News avait déjà fait état de cette rencontre. Milei doit faire face à des élections législatives cruciales dimanche pour déterminer s'il sera en mesure de poursuivre sa réforme économique du pays, qui a été soutenue par les États-Unis et a encouragée les investisseurs. La banque centrale argentine a déclaré au début du mois qu'elle avait signé un accord de stabilisation du taux de change de 20 milliards de dollars avec le département du Trésor des États-Unis, dans le cadre d'un plan américain visant à soutenir les politiques de réforme de Milei avant les élections de mi-mandat qui auront lieu ce week-end. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a également déclaré la semaine dernière que le département travaillait avec des banques et des fonds d'investissement pour créer une facilité de 20 milliards de dollars afin d'investir dans la dette souveraine du pays sud-américain.

Cependant, certains des plus grands prêteurs sont réticents à prêter tant que les détails de la garantie du programme de prêt ne sont pas déterminés, a déclaré l'une des sources. Les banquiers attendent toujours les directives du département du Trésor sur ce que pourrait être la garantie, a ajouté la source. Le Wall Street Journal a d'abord fait état des délibérations des banques lundi.