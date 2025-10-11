Le Premier ministre indien Modi rencontre le directeur général de Qualcomm pour discuter de l'IA et de l'innovation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré Cristiano Amon, président et directeur général de Qualcomm QCOM.O , a indiqué le bureau de Narendra Modi dans un communiqué samedi.

"C'est formidable de voir l'engagement de Qualcomm envers les missions de l'Inde en matière de semi-conducteurs et d'IA", a déclaré Narendra Modi dans un message sur X.

Vendredi, la Chine a ouvert une enquête sur le fabricant américain de semi-conducteurs au sujet de son acquisition de l'entreprise israélienne Autotalks, a déclaré l'autorité chinoise de régulation des marchés.

L'administration d'État chinoise chargée de la régulation des marchés a déclaré que l'enquête viserait à déterminer si Qualcomm a violé la loi chinoise sur la concurrence en ne déclarant pas légalement certains détails de l'acquisition du concepteur de puces israélien.