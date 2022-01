Le potentiel sur les actions européennes est de 20% à 25% selon Alexandre Baradez

Alexandre Baradez, stratégiste d'IG France. (© DR)

Le stratégiste d'IG France pense que la phase de correction devrait être de courte durée, avant un retour vers de nouveaux sommets.

Alexandre Baradez, stratégiste d'IG France, constate que les actifs les plus à risque aux États-Unis sont en forte baisse : cryptomonnaies, IPO (introductions en Bourse), SPAC (coquilles vides), sociétés de technologies non rentables, meme stocks (titres manipulés par les réseaux sociaux), etc.

Selon lui, la correction reste ordonnée pour l'instant sur le Nasdaq 100. Une baisse de plus grande ampleur reste toutefois possible à court terme, de l'ordre de 15% à 20% sur les plus hauts, avec un repli potentiel vers 13.600 points.

Signe de fragilité : le nombre de valeurs évoluant au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours a diminué avec le dernier mouvement de hausse survenu en fin d'année.

En Europe, une forte rotation sectorielle au sein de l'indice européen Stoxx 600 a eu lieu durant les trois premières semaines de l'année.

Les matières premières et l'automobile recherchées

Les valeurs pétrolières, les banques, les matières premières, l'automobile se sont distinguées, tandis que les valeurs de technologie et les biens de consommation dont le luxe ont chuté.

Le programme de normalisation de la politique monétaire aux États-Unis et la remontée des taux réels (taux nominaux moins inflation anticipée) expliquent la désaffection des investisseurs sur les valeurs de croissance.

Le rendement à dix ans de la dette publique américaine est ainsi remonté jusqu'à