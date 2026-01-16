LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Sanofi, Exosens et Ayvens)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.
* SANOFI SASY.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 88 euros contre 105 euros.
* EXOSENS EXENS.PA - Bernstein relève son objectif de cours à 61 euros contre 54 euros.
* AYVENS AYV.PA - UBS relève son objectif de cours à 14,5 euros contre 13,2 euros.
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - TD Cowen relève son objectif de cours à 27,5 euros contre 21,5 euros.
* OPMOBILITY OPM.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 14 euros contre 12 euros.
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer