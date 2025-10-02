LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Kering et Arkema)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.
* THALES TCFP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 315 euros contre 240 euros.
* ORANGE ORAN.PA - Oddo BHF abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".
* DERICHEBOURG DBG.PA - Portzamparc relève sa recommandation à "accumuler" contre "conserver".
* SES SA SESFd.PA - Deutsche Bank reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter", fixe son objectif de cours à 10 euros.
* BOUYGUES BOUY.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 56 euros contre 49 euros.
* LEGRAND LEGD.PA - Barclays relève son objectif de cours à 165 euros contre 148 euros.
* KERING PRTP.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 320 euros contre 280 euros.
* ARKEMA AKE.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 67 euros contre 75 euros.
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer