LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 08:06

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* RENAULT RENA.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 33 euros contre 47 euros.

* STELLANTIS STLAM.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et relève son objectif de cours à 9,2 euros contre 8,5 euros.

* LVMH LVMH.PA - HSBC abaisse son objectif de cours à 700 euros contre 775 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

LVMH
538,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
RENAULT
31,8700 EUR Euronext Paris 0,00%
STELLANTIS
8,406 EUR MIL 0,00%
STELLANTIS
8,4100 EUR Euronext Paris 0,00%
