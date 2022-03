Le point hebdo des marchés : le printemps sans l’enthousiasme printanier

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La guerre en Ukraine nécessite de continuer à penser en termes de scénarios

Le pic d'inflation n'est pas encore atteint, les vents contraires continuent de souffler sur les obligations d'État

Les perspectives du marché boursier européen se sont assombries par rapport à celles des États-Unis et du Japon

Le premier trimestre touche à sa fin et a sans aucun doute été mouvementé pour les bourses.

Deux grands thèmes devraient notamment nous accompagner au printemps. Premièrement, la guerre du président russe Vladimir Poutine contre l'Ukraine et, par conséquent, un choc énergétique mondial avec des risques à la baisse pour la conjoncture et à la hausse pour l'inflation, en particulier pour le continent européen.

Les indicateurs avancés tels que les indices des directeurs d'achat de la zone euro et l'indice allemand du climat des affaires (IFO) se sont assombris. Deuxièmement, le revirement accéléré de la politique monétaire des banques centrales, en particulier de la Réserve fédérale américaine. Ces deux éléments pourraient faire en sorte que les sentiments printaniers n'apparaissent que de manière limitée.

La guerre en Ukraine continue de nécessiter une réflexion en termes de scénarios. En effet, un point d'interrogation subsiste quant à savoir si nous assisterons à une fin rapide ou à une guerre d'usure qui s'étiole, à une nouvelle escalade et/ou à une menace d'arrêt des importations de pétrole et des livraisons de gaz en provenance de Russie.

Les vents contraires persistent pour les emprunts d'État

Malgré l'incertitude géopolitique, les "valeurs refuges" classiques du segment des emprunts d'État ne sont pas recherchées actuellement, mais évitées. Les raisons en sont évidentes : une pression inflationniste persistante du côté de l'offre face à l'explosion des prix de l'énergie et à l'aggravation des pénuries d'approvisionnement, et une politique monétaire qui accorde plus de priorité à la lutte contre les risques d'inflation qu'à l'atténuation des risques conjoncturels.

La semaine dernière, les rendements des obligations d'État de base ont continué à augmenter après que le président de la Fed, Jay Powell, a évoqué la possibilité d'une forte hausse des taux d'intérêt de 50 points de base. Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans a grimpé à 2,5%, son niveau le plus élevé depuis près de trois ans, alors que la courbe des taux américaine reste plate. Le rendement des emprunts fédéraux allemands à 10 ans s'élevait en début de semaine à près de 0,6%.

Le pic d'inflation n'est pas encore atteint

Cette semaine, les investisseurs ont donc les yeux rivés sur les chiffres de l'inflation de mars pour les États-Unis et la zone euro ainsi que sur le rapport sur l'emploi américain. Les premiers pourraient dépasser les attentes du consensus, tandis que le second pourrait renforcer la pression sur les coûts intérieurs aux États-Unis.

Tant que la crainte circulera de voir les anticipations inflationnistes s'auto-entretenir et par exemple une spirale prix-salaires s'enclencher, les faucons auront le dessus dans les organes de décision de la politique monétaire de la Fed et de la Banque centrale européenne (BCE).

Malgré le fort impact des anticipations monétaires sur les prix sur les marchés obligataires, nous maintenons notre sous-pondération des emprunts d'États développés, qui, d'un point de vue global du portefeuille, perdent leurs propriétés de diversification dans un contexte de risques inflationnistes accrus.

Nous nous attendons à ce que la Fed lève le pied de l'accélérateur, mais pas à ce qu'elle freine des quatre fers. Il est donc tout à fait envisageable que la banque centrale américaine, à l'instar de la Banque d'Angleterre, fasse une pause l'année prochaine afin d'évaluer l'impact de sa politique de taux plus stricte sur l'économie réelle. En raison des attentes déjà ambitieuses du marché en matière de hausse des taux directeurs, nous privilégions donc tactiquement les échéances courtes pour les emprunts d'État américains.

Au sein de l'univers des actions, les perspectives de rendement pour l'Europe, qui est la région la plus touchée par le choc énergétique, se sont assombries par rapport aux États-Unis et au Japon à l'horizon des six à douze prochains mois.

