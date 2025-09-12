Le PM qatari à Washington pour s'entretenir avec les responsables US

Le Premier ministre qatari Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al-Thani effectue vendredi une visite aux Etats-Unis pour s'entretenir avec de hauts représentants américains de l'attaque menée par Israël à Doha ainsi que du statut des négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le département d'Etat américain a fait savoir jeudi soir que le dirigeant qatari serait reçu à la Maison blanche par le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

Selon les sites d'information Politico et Axios, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al-Thani devrait également rencontrer le président américain Donald Trump et son vice-président J.D. Vance.

Israël a déclaré avoir mené mardi une attaque contre un bâtiment de Doha afin d'abattre des dirigeants du Hamas.

Le bureau politique du mouvement armé palestinien est hébergé par le Qatar, qui a chapeauté de multiples cycles de négociations pour parvenir à un accord de paix entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et à la libération des otages encore détenus dans l'enclave palestinienne.

Donald Trump a exprimé son mécontentement à propos de l'opération israélienne au Qatar, allié précieux des Etats-Unis. La monarchie du Golfe abrite la principale base militaire américaine au Proche-Orient.

Au cours d'une réunion d'urgence, le Conseil de sécurité de l'Onu a condamné jeudi l'attaque survenue à Doha, sans mentionner Israël.

Le communiqué a été approuvé par l'ensemble des quinze membres du Conseil, dont les Etats-Unis, qui ont traditionnellement pour habitude aux Nations unies de protéger l'Etat hébreu.

(Rédigé par Kanishka Singh et Ismail Shakil; version française Jean Terzian)