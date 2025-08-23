 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le PM canadien Mark Carney va se rendre en Pologne, en Allemagne et en Lettonie
information fournie par Reuters 23/08/2025 à 21:40

Le Premier ministre canadien Mark Carney va effectuer une tournée européenne lors de laquelle il va se rendre en Pologne, en Allemagne et en Lettonie du 25 au 27 août pour renforcer les liens avec les alliés européens, ont déclaré samedi ses services.

A Berlin, le dirigeant canadien rencontrera le chancelier allemand Friedrich Merz, selon un communiqué.

(Bipasha Dey à Bengaluru; version française Zhifan Liu)

