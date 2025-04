Le plan de refinancement du verrier Arc validé par la justice

Un site d'Arc à Arques. ( AFP / DENIS CHARLET )

Le verrier Arc a annoncé lundi la validation par le tribunal de commerce de Lille d'un plan de refinancement soutenu par l'Etat, et qui comprend l'arrivée de deux nouveaux actionnaires à son capital.

L'Etat a accordé début janvier un nouveau prêt de 30 millions d'euros à cette entreprise historique du Pas-de-Calais et renoncé à une partie de ses anciennes créances, en parallèle de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée.

L'actionnaire majoritaire d'Arc, l'Américain Dick Cashin, apporte 12 millions d'euros supplémentaires, et deux nouveaux investisseurs entrent au capital à hauteur de 15 millions d'euros chacun: C4 Industries, une société dirigée par Pascal Cagni, ancien d'Apple et président du conseil d'administration de Business France, et Patrick Molis, dirigeant de la Compagnie nationale de navigation.

La validation du plan de refinancement "va donner à Arc les moyens de poursuivre sa transformation et ses projets de croissance, tout en lui permettant de poursuivre ses activités dans un contexte commercial difficile pour l'ensemble du secteur", explique le groupe dans un communiqué.

Fondée à Arques (Pas-de-Calais) il y a 200 ans, cette entreprise est aujourd'hui un spécialiste mondial de produits en verre pour les arts de la table, employant 7.000 personnes dans le monde, dont 4.000 en France.

Arc a souffert ces dernières années, sur fond notamment de la flambée des coûts de l'énergie et de l'inflation qui a érodé les ventes dans son secteur. Entre 2020 et 2023, l'Etat lui avait déjà accordé plus de 138 millions d'euros de prêts.