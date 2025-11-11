Le plan d'investissement de 5,5 milliards d'euros de Google garantira 9 000 emplois en Allemagne, selon un responsable

L'investissement de 5,5 milliards d'euros (6,41 milliards de dollars) prévu par Google dans son infrastructure informatique en nuage en Allemagne garantira 9 000 emplois dans le pays, a déclaré mardi un haut responsable de Google.

"L'effet multiplicateur économique de cet investissement sera considérable", a déclaré Philipp Justus, directeur de Google en Allemagne, lors d'une conférence de presse à Berlin. "Nous estimons que notre investissement garantira un total d'environ 9 000 emplois en Allemagne chaque année."

(1 dollar = 0,8575 euro)