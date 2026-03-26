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Le plafond de capacité de l'aéroport de Dublin agace les professionnels
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 17:33

Ryanair, la compagnie irlandaise, exhorte régulièrement les autorités du pays à relever le plafond de capacité mis en oeuvre depuis 2007 sur l'aéroport de Dublin en pointant son effet néfaste sur le tourisme. Un combat que l'association IATA embrasse à son tour.

Le plafond de 32 millions de passagers imposé à l'aéroport de Dublin depuis 2007 fait partie des sujets d'agacement réguliers de Michael O'Leary, le fantasque dirigeant de Ryanair. La compagnie low-cost estime en effet que cette limite freine la croissance du trafic, du tourisme et de l'emploi en Irlande.

La compagnie a une fois de plus demandé au comité des transports du pays d'abolir cette restriction jugée par la compagnie "illégale" et "obsolète".

Selon Ryanair, la levée de ce plafond permettrait d'exploiter pleinement la seconde piste ouverte en 2020 et de porter le trafic entre 50 et 60 millions de passagers au cours de la prochaine décennie.

Le transporteur met en avant une capacité de croissance importante, avec 300 avions Boeing en commande sur 10 ans, susceptibles de soutenir l'expansion du trafic et de l'emploi en Irlande.

Le groupe conteste par ailleurs les plaintes liées au bruit, affirmant que les niveaux sonores moyens restent inférieurs à 50 décibels dans les zones concernées.

La compagnie a par ailleurs reçu aujourd'hui le soutien de IATA, la puissante association du transport aérien. L'organisation rappelle que le secteur aérien contribue à plus de 20 milliards de dollars au PIB de l'Irlande et soutient quelque 128 000 emplois, avec 22 MdsUSD supplémentaires liés au tourisme.

"Le maintien de cette contrainte crée une incertitude qui pousse déjà certaines compagnies à envisager d'autres aéroports pour leur croissance future", assure l'association qui insiste quant à l'urgence d'agir avant la planification de la saison été 2027, sous peine de pertes durables de capacités et de connectivité.

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