Le Pirée et Accenture lancent un pôle d'IA dans le secteur bancaire grec
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 16:51
Ce pôle d'IA jouera un rôle central dans la conception, le développement et le déploiement à grande échelle de capacités d'IA avancées.
En parallèle, le Hub renforcera les capacités à long terme de Piraeus en matière d'IA en attirant, développant et perfectionnant des talents spécialisés grâce à un recrutement ciblé et des programmes d'apprentissage structurés, notamment Udacity, la plateforme de formation et d'apprentissage native de l'IA d'Accenture. Cette approche soutient l'ambition de la Banque d'intégrer pleinement les compétences et les méthodes de travail liées à l'IA au sein de l'organisation.
" Cette collaboration illustre l'engagement du Pirée en faveur de l'adoption de l'IA et reconnaît le rôle de premier plan d'Accenture dans la transformation à grande échelle grâce à l'IA. " a déclaré George Pallioudis, responsable des services financiers chez Accenture.
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