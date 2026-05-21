Le pire de la pression pourrait être derrière le fonds BCRED de Blackstone, selon TD Cowen

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21 mai - ** "Le pire de la pression pourrait être derrière" pour le fonds phare de crédit privé « BX.N » de Blackstone, déclare Bill Katz de TD Cowen

** TD Cowen estime les souscriptions brutes à environ 300 millions de dollars en mai et un rendement positif de 30 points de base en avril pour le Blackstone Private Credit Fund (BCRED), sur la base des informations récemment publiées

** Les dernières informations concernant le BCRED sont de plus en plus encourageantes, selon M. Katz

** Les flux estimés se traduisent par un taux de croissance organique d'environ 8% contre une estimation de 7% de TD Cowen, selon la société de courtage

** Les fonds de crédit privé non cotés tels que BCRED ont été confrontés ces derniers mois à un ralentissement de la levée de fonds et à une augmentation des demandes de rachat, alors qu'une avalanche de titres négatifs a attiré l'attention sur cette classe d'actifs

** M. Katz affirme que la dynamique observée chez BREIT, le REIT non coté de Blackstone, souligne que les problèmes liés au crédit direct, un domaine du crédit privé faisant l'objet de la plus grande attention, ne se répercutent pas sur la capacité de BX à stimuler la croissance dans d'autres véhicules de gestion de patrimoine