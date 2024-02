Le Pictet Research Institute voit le jour

(AOF) - Pictet a annoncé la création du Pictet Research Institute, qui se consacrera à la recherche sur des sujets ayant des implications à long terme pour l'investissement. Il sera dirigé par Maria Vassalou, anciennement co-CIO of multi-asset solutions chez Goldman Sachs Asset Management. Titulaire d’un doctorat en économie financière de la London Business School, elle rapportera à Sébastien Eisinger.

Basé à Genève, le Pictet Research Institute traitera de sujets allant de la macroéconomie et de la géopolitique aux solutions de mise en œuvre au sein des portefeuilles. Il disposera de sa propre équipe de chercheurs de niveau du doctorat, et collaborera avec des universitaires réputés comme avec des think tanks, tout en faisant appel aux experts internes du groupe Pictet.