Le PIB canadien enregistre une croissance modeste en janvier

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* L'économie a progressé de 0,1 % sur une base mensuelle en janvier

* L'estimation préliminaire montre que la croissance de février pourrait être de 0,2%

* La croissance de janvier est tirée par les industries productrices de biens

* Les secteurs des services stagnent et l'immobilier se contracte

(Ajout de paris sur le marché monétaire, de devises et d'obligations dans les paragraphes 15 et 16) par Promit Mukherjee

L'économie canadienne a connu une croissance modeste en janvier, le produit intérieur brut mensuel ayant légèrement augmenté, la vigueur de la plupart des industries productrices de biens ayant compensé la faiblesse persistante du secteur manufacturier, selon les données publiées mardi.

Le PIB de janvier a augmenté de 0,1 % sur une base mensuelle après un gain de 0,2 % en décembre, a indiqué Statistique Canada, soulignant un début d'année fragile.

Une estimation anticipée, qui est généralement sujette à des changements, a montré que l'économie pourrait croître de 0,2% en février.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une croissance nulle en janvier.

L'économie canadienne a connu des difficultés dans le sillage des tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump sur les secteurs de l'acier, de l'automobile, de l'aluminium, du bois d'œuvre et du cuivre, entre autres. La production manufacturière canadienne s'en est trouvée largement affectée. Bien que les exemptions prévues par un accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada aient aidé d'autres secteurs, la croissance a été largement atténuée, l'économie s'étant contractée au quatrième trimestre.

Les industries productrices de biens, qui représentent un quart du PIB, ont enregistré une croissance de 0,2 % en janvier, comme le mois précédent.

Les mines, les carrières, la construction et l'extraction de pétrole et de gaz ont été les principaux moteurs de la croissance, contribuant à compenser la baisse de 1,4 % de la croissance de l'industrie manufacturière en janvier, selon StatsCan. Le secteur de la construction a progressé pour la troisième fois consécutive en janvier. La chute de l'industrie manufacturière, deuxième contributeur au PIB mensuel, a effacé toute la croissance observée en décembre.

Les services tels que l'immobilier, la finance et la santé sont les plus importants contributeurs à l'économie canadienne, mais la croissance dans cette catégorie a stagné en janvier, selon l'agence de statistiques.

Les secteurs du commerce de gros, des transports et de l'immobilier ont reculé en janvier, annulant la croissance de certains grands contributeurs économiques tels que le commerce de détail, les services éducatifs, la finance et l'assurance.

Dans l'ensemble, neuf des 20 secteurs industriels ont enregistré une croissance en janvier, selon Statistique Canada. Les économistes ont déclaré que la croissance pourrait être plus durement touchée dans les mois à venir, car les prix élevés du pétrole brut résultant de la guerre en Iran réduisent les dépenses de consommation et font grimper l'inflation.

Cela pourrait également obliger la Banque du Canada à relever ses taux d'intérêt à un moment où l'économie est déjà affaiblie.

Les marchés monétaires ne s'attendent à aucune modification des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Banque du Canada en avril, mais prévoient une augmentation de 25 points de base au cours du second semestre de l'année. 0#CADIRPR

Le dollar canadien CAD= était en baisse de 0,07% à 1,3932 dollar canadien pour un dollar américain, soit 71,78 cents américains. Le rendement des obligations d'État à deux ans

CA2YT=RR a baissé de 4,7 points de base à 2,668%.