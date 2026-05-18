Le pétrole atteint son plus haut niveau depuis deux semaines

par Mohi Narayan et Florence Tan

Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse lundi, alors que les efforts visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran semblaient au point mort, après l'attaque d'une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis et alors que le président américain Donald Trump devrait aborder les options militaires concernant l'Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 1,65 $, soit 1,51 %, à 110,91 $ le baril à 07h03 GMT, mais sont restés en deçà des 112 $ atteints plus tôt, leur plus haut niveau depuis le 5 mai.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 s'établissaient à 107,42 $ le baril, en hausse de 2 $, soit 1,9 %, après avoir atteint 108,70 $, leur plus haut niveau depuis le 30 avril. Le contrat de référence pour juin expire mardi.

Les deux contrats ont gagné plus de 7 % la semaine dernière, alors que s'estompaient les espoirs d'un accord de paix visant à mettre fin aux attaques et aux saisies de navires autour de la voie navigable stratégique du détroit d'Ormuz.

Les discussions de la semaine dernière entre Trump et le président chinois Xi Jinping se sont conclues sans que le premier importateur mondial de pétrole ne laisse entrevoir qu'il aiderait à résoudre le conflit déclenché par les attaques américano-israéliennes contre l'Iran.

Les attaques de drones contre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ainsi que les déclarations des États-Unis et de l'Iran, ont fait craindre une escalade du conflit.

"Ces frappes de drones constituent un avertissement clair: de nouvelles frappes américaines ou israéliennes contre l'Iran pourraient déclencher davantage d'attaques par procuration contre les infrastructures énergétiques et critiques du Golfe par l'Iran ou ses mandataires régionaux", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Les responsables émiratis ont déclaré enquêter sur l'origine de l'attaque contre la centrale nucléaire de Barakah, ajoutant que les Émirats arabes unis avaient pleinement le droit de riposter à de telles "attaques terroristes".

L'Arabie saoudite, qui a intercepté trois drones entrés depuis l'espace aérien irakien, a averti qu'elle prendrait les mesures opérationnelles nécessaires pour répondre à toute tentative de violation de sa souveraineté et de sa sécurité.

Trump devrait rencontrer mardi ses principaux conseillers en matière de sécurité nationale pour discuter des options d'action militaire concernant l'Iran, a rapporté Axios.

Dans une décision susceptible de soutenir les prix du pétrole, l'administration Trump a laissé expirer samedi une dérogation aux sanctions qui avait auparavant permis à des pays, dont l'Inde, d'acheter du pétrole russe acheminé par voie maritime, après une prolongation d'un mois.

"Les craintes de nouvelles frappes contre l'Iran ont aggravé les inquiétudes concernant l'approvisionnement... Le fait que les États-Unis aient laissé expirer la dérogation aux sanctions contre la Russie n'a pas aidé", a déclaré Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights, un fournisseur d'analyses du marché pétrolier.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))