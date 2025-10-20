Le peso colombien fait les frais des tensions avec les Etats-Unis

(AOF) - Le peso colombien a débuté la séance en net repli face au dollar, et a même touché, au plus bas, les 3 829 pesos contre 1 dollar. La devise colombienne fait preuve de beaucoup de volatilité après les tensions avec les Etats-Unis. Au cours du week-end, Donald Trump a qualifié Gustavo Petro Urrego, le président du pays d’Amérique du sud, de "figure emblématique du trafic de drogue", qu’il "encourage la production massive de drogue, dans toutes les régions, à travers toute la Colombie".

Le président américain a également indiqué que les paiements et les subventions versés à la Colombie allaient s'arrêter. En réaction à ces accusations, le ministère des Affaires Etrangères de Colombie a rappelé son ambassadeur des Etats-Unis pour consultations avec le président Gustavo Petro Urrego.

Bogota avait auparavant accusé Washington d'avoir violé son espace maritime et d'avoir tué un pêcheur dans le cadre de sa lutte contre le trafic de drogue. Au cours des dernières semaines, les Etats-Unis ont procédé à plusieurs frappes contre des embarcations soupçonnées d'appartenir à des narcotraficants.