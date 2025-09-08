Le PDG de Mercedes : Les États-Unis sont un marché de croissance important, nous investissons en conséquence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le PDG de Mercedes-Benz
MBGn.DE , Ola Kaellenius, a exprimé sa confiance dans les États-Unis en tant que marché de croissance pour le constructeur automobile allemand et a déclaré que l'entreprise était prête à aider à renforcer la position du pays en tant que centre d'exportation.
La croissance de Mercedes aux États-Unis n'est "pas aussi forte qu'il y a cinq ans, mais nous sommes sur une pente ascendante", a déclaré Ola Kaellenius lors du salon de l'automobile IAA à Munich, ajoutant que le constructeur automobile investissait en conséquence.
Si l'idée de compenser les exportations et les importations revient sur la table des négociations commerciales avec Washington, Ola Kaellenius a déclaré que cela inciterait les entreprises à utiliser les États-Unis comme plaque tournante des exportations.
"S'ils décident de le faire, nous sommes très bien placés pour aider les États-Unis à utiliser cet outil", a-t-il ajouté.
