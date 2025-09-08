 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le PDG de Mercedes : Les États-Unis sont un marché de croissance important, nous investissons en conséquence
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le PDG de Mercedes-Benz

MBGn.DE , Ola Kaellenius, a exprimé sa confiance dans les États-Unis en tant que marché de croissance pour le constructeur automobile allemand et a déclaré que l'entreprise était prête à aider à renforcer la position du pays en tant que centre d'exportation.

La croissance de Mercedes aux États-Unis n'est "pas aussi forte qu'il y a cinq ans, mais nous sommes sur une pente ascendante", a déclaré Ola Kaellenius lors du salon de l'automobile IAA à Munich, ajoutant que le constructeur automobile investissait en conséquence.

Si l'idée de compenser les exportations et les importations revient sur la table des négociations commerciales avec Washington, Ola Kaellenius a déclaré que cela inciterait les entreprises à utiliser les États-Unis comme plaque tournante des exportations.

"S'ils décident de le faire, nous sommes très bien placés pour aider les États-Unis à utiliser cet outil", a-t-il ajouté.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

