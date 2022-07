Le PDG d'Esker a acheté des actions pour près de 300.000 euros

L'action Esker a gagné 56% en trois ans. (© Esker)

Le dirigeant de l'éditeur de logiciels de dématérialisation, Jean-Michel Bérard, a acquis 1.485 titres sur le marché depuis le début de l'année. En revanche, le directeur commercial en a vendu 2.500.

Le président fondateur de l'éditeur de logiciels SaaS (Software as a service) de dématérialisation de documents, Jean-Michel Bérard, a acheté 250 actions le 27 juin dernier à 129,50 euros pièce, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers.

Auparavant, le dirigeant et son épouse Evelyne avaient déjà acquis sur le marché 1.235 titres entre le 14 janvier et le 28 mars, à des prix allant de 160 à 295 euros. Soit un montant global proche de 300.000 euros.

En revanche, le directeur général en charge du marketing, Emmanuel Olivier, a vendu 2.500 titres le 30 mai dernier à 148,22 euros l'unité.

Au 31 décembre 2021, Jean-Michel Bérard possédait 6,1% du capital et 10,5% des droits de vote, devant Emmanuel Olivier à 0,7% des actions et 0,9% des DDV, puis la présidente du Conseil de surveillance Marie-Claude Bernal à 0,2% et 0,4%. A cette date, l'auto-détention était de 2,5%.

Le “free cash flow yield” est estimé à 2,5% en 2023. L’objectif moyen du consensus calculé par Factset est à 227 euros.

Une baisse de 47% en douze mois

Les trois analystes référencés par Factset sont positifs. Le plus optimiste est Andreas Markou chez Berenberg, qui vise un cours à 300 euros. Le plus réservé est Nicolas Thorez chez Oddo BHF qui valorise le titre à 185 euros.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 3,7 sur 10