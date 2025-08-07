Le PDG d'Eli Lilly déclare que le marché pharmaceutique américain a besoin d'une réforme urgente avant que les prix ne changent

Le PDG d'Eli Lilly LLY.N , David Ricks, a déclaré que la structure du marché pharmaceutique américain nécessitait une "réforme urgente" avant que des changements significatifs puissent être apportés à la fixation des prix des médicaments.

Ses commentaires interviennent après que Lilly, ainsi que 16 autres grands fabricants de médicaments, ont reçu une lettre du président Donald Trump le 31 juillet, les exhortant à réduire les prix des médicaments aux États-Unis pour les aligner sur ceux payés par d'autres pays riches.

Lors d'un appel avec des analystes jeudi, Ricks a déclaré qu'il soutenait l'initiative de l'administration Trump en faveur d'un partage mondial plus équitable des coûts de la recherche médicale, mais a averti qu'une comparaison directe des différents systèmes de tarification pourrait être "inexacte et trompeuse".