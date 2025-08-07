 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le PDG d'Eli Lilly déclare que le marché pharmaceutique américain a besoin d'une réforme urgente avant que les prix ne changent
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le PDG d'Eli Lilly LLY.N , David Ricks, a déclaré que la structure du marché pharmaceutique américain nécessitait une "réforme urgente" avant que des changements significatifs puissent être apportés à la fixation des prix des médicaments.

Ses commentaires interviennent après que Lilly, ainsi que 16 autres grands fabricants de médicaments, ont reçu une lettre du président Donald Trump le 31 juillet, les exhortant à réduire les prix des médicaments aux États-Unis pour les aligner sur ceux payés par d'autres pays riches.

Lors d'un appel avec des analystes jeudi, Ricks a déclaré qu'il soutenait l'initiative de l'administration Trump en faveur d'un partage mondial plus équitable des coûts de la recherche médicale, mais a averti qu'une comparaison directe des différents systèmes de tarification pourrait être "inexacte et trompeuse".

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
638,256 USD NYSE -14,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

