- Dans un entretien au média britannique Financial News, Peter Harrison, directeur général de Schroders, a évoqué Genie, le système d’intelligence artificielle développé en interne par la société de gestion. Cet outil a été mis à la disposition de tous les salariés de la firme en avril. Peter Harrison souhaite qu’ils l’utilisent afin de trouver des moyens d’innover dans divers domaines dont, par exemple, l’automatisation du conseil financier ou l’aide au reporting client. Il suggère à Financial News que Schroders pourrait faire des économies de coût, en combinant IA et blockchain, notamment sur les 2,5 millions de livres sterling dépensés chaque année sur la traduction linguistique. A lire aussi: Au Fund Forum, tout le monde ne croit pas au potentiel de chatGPT pour la gestion d’actifs

L'Agefi