Le patron d'UBS a touché une rémunération totale de 14,9 millions de francs suisses en 2024

Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, s'est vu octroyer une rémunération totale de 14,9 millions de francs suisses (15,4 millions d'euros) pour l'exercice 2024, selon le rapport annuel du géant bancaire publié lundi.

Sergio Ermotti, le 17 janvier 2024, à Davos ( AFP / FABRICE COFFRINI )

A sa rémunération fixe de 2,8 millions de francs, dont un salaire de base de 2,5 millions de francs, s'ajoutent divers éléments variables d'un montant de 12,1 millions de francs, indique le rapport annuel.

Sa rémunération pour l'exercice 2024 s'inscrit ainsi en hausse de près de 3,7% par rapport à l'année précédente.

Déjà directeur général d'UBS de 2011 à 2020, Sergio Ermotti avait été rappelé aux commandes en 2023 lorsque la banque avait dû racheter son ex-rivale Credit Suisse pour éviter sa faillite.

En mars 2023, les autorités suisses s'étaient réunies dans l'urgence pour trouver une solution et éviter que ce qui était alors la deuxième plus grande banque de Suisse ne sombre et avaient négocié son rachat par UBS pour 3 milliards de francs.