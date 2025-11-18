Le passage du S&P 500 en dessous d'un niveau technique clé peut laisser présager un recul plus important, selon LPL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chute du S&P 500 en dessous d'un seuil technique très surveillé pourrait signaler un repli plus important à venir, a montré mardi une étude de LPL Financial

LPLA.O , soulignant la pression croissante sur les actions alors que les transactions liées à la technologie et à l'IA se dénouent à l'échelle mondiale .

L'indice de référence .SPX a clôturé sous sa moyenne mobile de 50 jours lundi pour la première fois depuis avril, mettant fin à sa plus longue série depuis 2007 et la sixième plus longue au cours des 75 dernières années, selon LPL.

Bien que ce mouvement ne soit pas historiquement un signe de faiblesse durable, LPL a déclaré que d'autres indicateurs à court terme sont devenus plus négatifs.

Les secteurs plus défensifs commencent à dominer le marché pour la première fois en sept mois. La largeur du marché se détériore également, avec seulement 51 % des composants du S&P 500 qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, a noté la société.

Ce commentaire illustre la gravité de la récente liquidation, qui s'est produite au cours d'un mois habituellement favorable aux actions.

Les investisseurs espèrent qu'un rapport trimestriel exceptionnel de Nvidia NVDA.O , qui publiera ses résultats mercredi, permettra de dissiper la morosité qui pèse sur les actions. L'action de la société se négocie 10 % en dessous de son niveau record.

Plusieurs chefs d'entreprise et analystes ont averti que les marchés pourraient être vulnérables à une correction au cours de l'année ou des deux prochaines années, arguant que le boom de l'intelligence artificielle a conduit les valorisations à des niveaux qui sont de plus en plus difficiles à justifier.

Les moyennes mobiles permettent de suivre le niveau moyen du marché sur une période donnée, ce qui atténue les fluctuations quotidiennes. Lorsqu'un indice tombe en dessous d'une moyenne mobile très observée, telle que la moyenne à 50 jours, de nombreux investisseurs y voient le signe d'un essoufflement de l'élan.

Ces signaux techniques peuvent aider les investisseurs à évaluer la profondeur des replis et leur offrir un autre cadre de référence lorsqu'ils naviguent dans les fluctuations du marché.

Cependant, LPL a déclaré que la résistance des bénéfices, les réductions de taux d'intérêt attendues de la part de la Réserve fédérale américaine et le "One Big Beautiful Act" du président Donald Trump permettent de conserver une vision constructive des actions à long terme.