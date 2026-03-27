Le partenariat logiciel entre VW et Rivian franchit l'obstacle de l'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation de Blume, d'un historique, d'un porte-parole sur l'investissement)

Le partenariat logiciel de Volkswagen VOWG_p.DE avec Rivian RIVN.O , pierre angulaire de la stratégie de redressement du directeur général Oliver Blume pour le groupe automobile allemand, a franchi une étape clé, rapprochant le partenaire américain de sa prochaine tranche de financement.

Les tests hivernaux des premiers véhicules utilisant le logiciel ont été achevés avec succès, a déclaré Volkswagen vendredi.

"Nous accélérons vers l'avenir", a déclaré M. Blume.

La coentreprise a pour objectif de développer une plate-forme logicielle pour soutenir une refonte des modèles de la marque principale de Volkswagen, ainsi que de son activité américaine de camionnettes Scout et de sa filiale haut de gamme Audi.

En s'associant à Rivian, un fabricant californien de véhicules électriques, M. Blume a cherché une aide extérieure après des années de problèmes au sein de Cariad, la branche logicielle de Volkswagen.

Le constructeur automobile allemand est sous pression pour rattraper son retard dans une course avec des acteurs versés dans les données et les logiciels, comme Tesla TSLA.O et le chinois BYD 002594.SZ .

En novembre 2024, Volkswagen a accepté de payer 5,8 milliards de dollars dans le cadre de la collaboration d'ici 2027.

Cette somme comprenait une tranche d'un milliard de dollars attendue cette année à l'achèvement de "jalons technologiques".

Un porte-parole a déclaré qu'à l'heure actuelle, l'entreprise ne ferait aucun commentaire sur les détails de la transaction.