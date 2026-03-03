 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le partenaire pharmaceutique de Hims va réintroduire la pilule GLP-1 retirée du marché, selon Endpoints News
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le partenaire pharmaceutique de Hims & Hers Health HIMS.N , Strive Pharmacy, prévoit de reprendre les ventes de sa pilule amaigrissante composée par le biais d'autres prestataires de soins de santé après avoir interrompu la distribution à la suite du refus des autorités réglementaires américaines, a rapporté Endpoints News mardi.

La société Strive, basée en Arizona, n'a pas encore décidé d'un calendrier, mais attendra de voir comment "tout se règle avant de le réintroduire", indique le rapport, citant une interview avec la direction de la pharmacie qui a préparé la pilule de Hims.

Le mois dernier, Hims a annoncé son intention de proposer une pilule composée de semaglutide par voie orale pour 49 dollars, une version de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO lancée juste un mois plus tôt.

Cette initiative risquée a rapidement suscité des réactions négatives de la part de Novo et de la Food and Drug Administration américaine, qui a renvoyé la société devant le ministère de la justice et a menacé de restreindre les ingrédients que les pharmacies mélangent pour fabriquer leurs versions composées.

Les actions de Novo Nordisk cotées au Danemark ont baissé de près de 2 %, tandis que son rival Eli Lilly LLY.N a baissé de 1,7 % après la publication du rapport mardi.

Strive et Novo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 002,616 USD NYSE -1,49%
HIMS&HERS HLTH RG-A
15,610 USD NYSE -5,22%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank