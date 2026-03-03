Le partenaire pharmaceutique de Hims va réintroduire la pilule GLP-1 retirée du marché, selon Endpoints News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le partenaire pharmaceutique de Hims & Hers Health HIMS.N , Strive Pharmacy, prévoit de reprendre les ventes de sa pilule amaigrissante composée par le biais d'autres prestataires de soins de santé après avoir interrompu la distribution à la suite du refus des autorités réglementaires américaines, a rapporté Endpoints News mardi.

La société Strive, basée en Arizona, n'a pas encore décidé d'un calendrier, mais attendra de voir comment "tout se règle avant de le réintroduire", indique le rapport, citant une interview avec la direction de la pharmacie qui a préparé la pilule de Hims.

Le mois dernier, Hims a annoncé son intention de proposer une pilule composée de semaglutide par voie orale pour 49 dollars, une version de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO lancée juste un mois plus tôt.

Cette initiative risquée a rapidement suscité des réactions négatives de la part de Novo et de la Food and Drug Administration américaine, qui a renvoyé la société devant le ministère de la justice et a menacé de restreindre les ingrédients que les pharmacies mélangent pour fabriquer leurs versions composées.

Les actions de Novo Nordisk cotées au Danemark ont baissé de près de 2 %, tandis que son rival Eli Lilly LLY.N a baissé de 1,7 % après la publication du rapport mardi.

Strive et Novo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.