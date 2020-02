Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Parlement de Macédoine du Nord vote sa dissolution et fixe des élections Reuters • 16/02/2020 à 22:18









SKOPJE, 16 février (Reuters) - Le Parlement de la Macédoine du nord a voté dimanche pour sa dissolution et a fixé au 12 avril la tenue d'élections anticipées, huit mois avant la fin du mandat actuel, un test majeur pour la politique pro-européenne de l'ancien Premier ministre Zoran Zaev. La dissolution a été votée par 108 députés sur 120, à la suite de la démission de Zoran Zaev survenue le mois dernier, après l'incapacité de l'Union européenne à se mettre d'accord sur une date d'ouverture des négociations d'adhésion au bloc pour ce pays des Balkans. Le gouvernement de Zoran Zaev a été remplacé par un gouvernement par intérim mené par le ministre de l'Intérieur Oliver Spasovski, qui a eu pour mandat de s'assurer que les élections se tiennent de façon transparentes et équitables. Réunis en octobre à Bruxelles, les dirigeants des pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre sur la question de l'élargissement du bloc à l'Albanie et la Macédoine du Nord, candidates respectivement depuis 2014 et 2005. Cette dernière s'attendait toutefois à commencer les discussions, compte tenu de l'accord qui a mis un terme à sa querelle diplomatique de près de 30 ans avec la Grèce. Contrairement à l'immense majorité des pays du bloc, une poignée d'Etats membres - la France, les Pays-Bas et le Danemark - estiment que ni l'UE ni les pays candidats ne sont prêts à cet élargissement - le premier depuis l'intégration de la Croatie en 2013. Cette position a été regrettée par le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui a invité vendredi l'Albanie et la Macédoine du Nord à "ne pas renoncer", assurant qu'elles n'étaient en rien responsables de cette situation. (Kole Cacule, version française Caroline Pailliez)

