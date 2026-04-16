Le pari de PepsiCo sur les baisses de prix et le rafraîchissement des marques porte ses fruits ; les risques de coûts liés à la guerre en Iran sont mis en évidence

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* Les réductions de prix sur Lay's et Doritos stimulent la croissance des volumes alimentaires en Amérique du Nord

* L'entreprise réaffirme ses objectifs annuels malgré l'incertitude sur les coûts de la guerre en Iran

* PepsiCo annonce un rafraîchissement de la marque Gatorade

(Mise à jour des actions, ajout des commentaires de la conférence téléphonique post-résultats, ajout d'un graphique) par Juveria Tabassum

Les baisses de prix de PepsiCo PEP.O pour les snacks salés aux États-Unis et la résistance de la demande pour les sodas diététiques lui ont permis de dépasser les estimations de Wall Street, en fournissant un tampon contre l'incertitude macroéconomique croissante et la menace de coûts plus élevés en raison de la guerre en Iran.

L'accessibilité financière a pris une place prépondérante, les fabricants de biens de consommation réduisant les prix d'entrée de gamme des snacks, des sodas et des produits de première nécessité pour les clients à revenus moyens et faibles qui luttent contre la hausse du coût de la vie.

PepsiCo a réduit ses prix jusqu'à 15 % sur des marques telles que Lay's et Doritos en février afin de répondre aux inquiétudes suscitées par les multiples hausses et de regagner de l'espace dans les rayons des détaillants, ce qui a entraîné la première hausse des volumes dans la catégorie des produits alimentaires en Amérique du Nord depuis au moins un an.

La division a connu des difficultés au cours des dernières années, car les consommateurs au budget serré se sont tournés vers des marques moins chères ou ont opté pour des alternatives plus saines.

Le directeur général Ramon Laguarta a également lancé un programme de réduction des coûts qui comprend la réduction des gammes de produits et la fermeture de certains centres de production afin de simplifier la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord, sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management.

L'entreprise a encore du travail à faire pour réduire les coûts, a déclaré le directeur financier Steve Schmitt lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

"(Les résultats) sont une première preuve que les réductions de prix et l'innovation fonctionnent. Si les tendances positives du chiffre d'affaires se maintiennent, (les pressions temporaires sur les coûts) pourraient ne pas avoir d'importance", a déclaré Kaumil Gajrawala, analyste chez Jefferies.

L'OMBRE DE LA GUERRE

Toutefois, des inquiétudes subsistent quant aux retombées de la guerre en Iran sur les entreprises mondiales de biens de consommation, alors que les coûts énergétiques augmentent et que les matières premières, telles que la résine PET utilisée pour emballer les boissons, deviennent plus chères. Ces risques s'ajoutent à l'incertitude liée aux droits de douane américains.

PepsiCo se couvre généralement pendant neuf à douze mois pour les matières premières utilisées dans l'emballage et s'attend à une certaine protection à court terme.

"En ce qui concerne l'avenir, l'environnement macroéconomique est devenu plus volatil et incertain en raison des conflits géopolitiques en cours", a déclaré M. Schmitt dans un communiqué.

M. Schmitt n'a pas exclu des hausses de prix pour atténuer l'inflation des coûts due à la guerre, mais il a réaffirmé que les hausses de prix étaient le dernier levier sur lequel l'entreprise comptait s'appuyer.

Les actions du géant des boissons et des snacks étaient en hausse d'environ 1 % à 156,29 dollars dans la matinée de jeudi.

L'augmentation du coût de la vie pourrait également inciter les consommateurs à être plus économes, selon les analystes et les investisseurs , ce qui obligerait les entreprises à être prudentes quant à leurs prévisions pour l'année, car l'inflation des produits de base rend les prix plus difficiles à maintenir.

PepsiCo s'attend à ce que le chiffre d'affaires organique augmente de 2 à 4 % et que le bénéfice par action à taux de change constant augmente de 4 à 6 %, réaffirmant ses objectifs annuels pour la deuxième fois cette année.

RAFRAÎCHISSEMENT DE LA MARQUE

PepsiCo a également annoncé jeudi un rafraîchissement des marques de boissons énergisantes Gatorade, y compris de nouvelles formules à faible teneur en sucre, alors que les entreprises s'adressent à des consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé dans le cadre du mouvement "Make America Healthy Again" et de la popularité croissante des médicaments amaigrissants GLP-1.

La société a modifié la marque Lay's pour mettre en avant l'absence d'arômes artificiels et a lancé Gatorade Lower Sugar l'année dernière.

Le volume de la catégorie des produits alimentaires en Amérique du Nord a repris le chemin de la croissance, avec une hausse de 2 % au cours du trimestre considéré, contre une baisse de 1 % au quatrième trimestre. Les volumes de boissons en Amérique du Nord ont baissé de 2,5 %, mais se sont améliorés par rapport au trimestre précédent.

Pour les 12 semaines se terminant le 21 mars, la marge d'exploitation ajustée de base de la société était de 15,7 %, contre 13,9 % au trimestre précédent.

La société a déclaré que les recettes du premier trimestre ont augmenté de 8,5 % pour atteindre 19,44 milliards de dollars, contre des estimations de 18,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,61 $ a également largement dépassé les estimations de 1,55 $.