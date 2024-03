Le pari de Langley sur "Oppenheimer" pourrait rapporter de l'or aux Oscars à Universal

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski et Lisa Richwine

"Oppenheimer" semble bien parti pour dominer la cérémonie des Oscars de dimanche, validant ainsi le pari de Donna Langley, directrice du studio Universal, sur ce drame non conventionnel de trois heures sur le père de la bombe atomique.

Mme Langley a poursuivi le projet de manière agressive, en partie pour avoir la chance de travailler avec le célèbre cinéaste Christopher Nolan, qui venait de rompre sa relation de deux décennies avec les studios Warner Bros. à la suite d'un désaccord sur la stratégie de streaming vidéo.

Le dirigeant a engagé toutes les ressources promotionnelles d'Universal pour "Oppenheimer", qui bénéficierait d'une exclusivité de plus de 100 jours dans les salles de cinéma avant d'être disponible pour le visionnage à domicile.

"Donna est une collaboratrice incroyable, une directrice de studio pour laquelle il est formidable de travailler", a déclaré Nolan à Reuters. "Je ne peux que me féliciter de son incroyable approche du matériel, de ses notes merveilleuses tout au long du projet, de (et de), de l'incroyable soutien de toute son équipe, qui n'a pas son pareil

"Oppenheimer" aborde la cérémonie des Oscars avec 13 nominations et est considéré comme le favori pour remporter le prix du meilleur film après avoir balayé d'autres récompenses hollywoodiennes majeures. Cela constituerait un changement par rapport aux dernières années, où des films d'art et d'essai tels que "Nomadland" et "Parasite" ont remporté le premier prix.

"Oppenheimer" a déjà remporté un grand succès au box-office avec 958 millions de dollars de recettes mondiales, aidant Universal à se classer comme le studio le plus rentable de 2023, selon l'estimation de Comscore des recettes mondiales au box-office.

Universal a refusé d'accorder une interview à Langley, 56 ans.

UN DIRIGEANT À L'ÉCOUTE DES TALENTS

Plusieurs sources hollywoodiennes décrivent Mme Langley comme une dirigeante à l'écoute des talents qui n'a pas peur de prendre des risques, ce qu'elle a démontré pendant son mandat de présidente d'Universal Pictures (Comcast Corp. CMCSA.O ), puis à la tête du groupe Universal Filmed Entertainment, qui comprend DreamWorks Animation TV et Focus Features.

"Elle n'a peur de rien. Il y a chez elle une volonté inébranlable de prendre des risques, de faire des paris importants - et cela est toujours motivé par son intelligence, sa passion", a déclaré Sarah Self, coresponsable du département littéraire cinématographique de l'agence de talents WME.

M. Langley considère les talents comme la principale propriété intellectuelle d'Universal. Il a soutenu le premier film du comédien Jordan Peele, "Get Out", et l'ascension de Judd Apatow en tant que producteur de comédies telles que "Trainwreck" et "Bridesmaids"

Le studio est devenu un pôle d'attraction pour les jeunes talents, notamment Daniel Kwan et Daniel Scheinert, le duo de réalisateurs à l'origine du film oscarisé "Everything Everywhere All At Once" d'A24, qui a signé un contrat d'exclusivité de cinq ans.

La dirigeante a également été reconnue pour avoir développé ou redynamisé des franchises lucratives telles que "Fast & Furious" et "Jurassic Park"

Elle a cherché à conclure un accord avec le studio d'horreur à petit budget Blumhouse afin de relancer la longue tradition d'Universal Pictures en matière de production de films de monstres. Cette collaboration a produit des succès au box-office tels que "Halloween" et "Five Nights at Freddy's"

"C'est Donna qui m'a fait venir", a déclaré Jason Blum, directeur général de Blumhouse. "Mais ce n'est pas tout. C'est Donna qui m'a ouvert la voie chez Universal pour réaliser des films à petit budget"

uN "LEADER CRÉATIF

La native du Royaume-Uni a été reconnue pour son impact sur l'industrie. En 2020, elle a été nommée Dame de l'Empire britannique, un honneur qui reconnaît son influence sur la culture populaire.

"Elle est en fait le leader commercial et créatif de sa génération en ce qui concerne les entreprises de contenu créatif", a déclaré Bryan Lourd, coprésident et directeur général de la Creative Artists Agency.

Au plus fort de la pandémie, Universal a mis fin à la fenêtre d'exclusivité de 90 jours que les cinémas réservaient aux nouvelles sorties en envoyant "Trolls World Tour" directement dans les foyers. Le studio a commencé à rendre les films disponibles à la location ou à l'achat sur support numérique trois semaines après leur sortie en salle.

Cette stratégie a généré plus d'un milliard de dollars de recettes accessoires, ce qui a permis au studio de justifier le lancement de films, tels que "Belfast", nominé pour le prix du meilleur film, qui n'auraient pas été financièrement viables autrement.

Alors que les studios hollywoodiens rivaux ont réduit leur calendrier de sorties, Universal et le studio spécialisé Focus ont annoncé un portefeuille diversifié de 19 films nationaux pour 2024.

"Ils sont sortis de la pandémie de la manière la plus agressive de tous les studios", a déclaré Tim Richards, directeur général de la chaîne de cinémas Vue en Europe.

En juin 2023, M. Langley a assumé un rôle plus large en tant que président du groupe de studios de NBCUniversal et en tant que directeur du contenu, supervisant la stratégie de contenu dans les studios de cinéma et de télévision de la société de médias.

Les choix de M. Langley ne sont pas toujours payants. Un échec notable a été l'adaptation de la comédie musicale "Cats", qui a été critiquée pour l'aspect irréaliste de la technologie de la fourrure numérique.